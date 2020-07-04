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Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bingöl Kaynarpınar olarak açıklanan depremin derinliği 1.0 kilometre olduğu açıklandı. Deprem ölçümlerinde Türkiye'de en güvenilir kaynaklar AFAD ve Kandilli Rasathanesi olarak görülüyor. İşte son depremler listesi...

23:50 -
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Bingöl’de 3.5 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Kandilli internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23:12'de Bingöl Kaynarpınar’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 1.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından kaydedilen depremleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. İşte anbean son depremler…

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 00:00 05.07.2020
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