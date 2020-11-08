Saat 12:22'de, Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl Karlıova’da yaşanan depremin, 9.15 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Kent merkezinde de hissedilen depremle ilgili henüz olumsuz bir durumun yansımadığı, gelişmelerin takip edildiği bildirildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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