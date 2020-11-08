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Bingöl’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Bingöl Karlıova olan, yerin 9.15 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 13:10, 08/11/2020
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Bingöl’de 4.2 büyüklüğünde deprem

Saat 12:22'de, Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl Karlıova’da yaşanan depremin, 9.15 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Kent merkezinde de hissedilen depremle ilgili henüz olumsuz bir durumun yansımadığı, gelişmelerin takip edildiği bildirildi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Yayınlanma Tarihi:12:44,
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