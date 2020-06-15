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Bingöl’deki depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl'de dün saat 17.24'te merkez üssü Karlıova ilçesinde meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin etkisi, gün ağarınca ortaya çıktı.

08:18 -
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Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir korucu şehit oldu, yaralanan 18 kişi de hastanelere kaldırıldı.
Depremin yaralarının sarılması için tüm ekipler seferber olurken, artçı sarsıntılar da sürüyor.

FOTO: DHA

Çok sayıda evin ve ahırın yıkıldığı depremde en ağır hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde de birçok kerpiç yapı yıkıldı.

FOTO: DHA

Günün aydınlanmasıyla havadan görüntülenen Elmalı köyündeki hasar gözler önüne seriliyor.

FOTO: DHA

Başta Elmalı köyü olmak üzere depremin vurduğu bölgelerde hasar-tespit çalışmalarına başlanılacak. (DHA)

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Bingöl
Son güncelleme: 08:26 15.06.2020
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