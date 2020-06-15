Bingöl’deki depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir korucu şehit oldu, yaralanan 18 kişi de hastanelere kaldırıldı.

Depremin yaralarının sarılması için tüm ekipler seferber olurken, artçı sarsıntılar da sürüyor.

Çok sayıda evin ve ahırın yıkıldığı depremde en ağır hasarı alan Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde de birçok kerpiç yapı yıkıldı.

Günün aydınlanmasıyla havadan görüntülenen Elmalı köyündeki hasar gözler önüne seriliyor.

Başta Elmalı köyü olmak üzere depremin vurduğu bölgelerde hasar-tespit çalışmalarına başlanılacak. (DHA)