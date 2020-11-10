Binler Dolmabahçe’ye akın etti

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82’nci yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05’i gösterdiğinde ise hayat tüm yurtta durdu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce vatandaş, ellerinde bayraklarıyla Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’na akın etti.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşların maskeli ve mesafeli olarak içeri alındığı Dolmabahçe Sarayı’nda saatler 09.05’i gösterdiğinde Atatürk’ün odasında resmi tören düzenlendi. Törenin ardından Atatürk’ün odası yeniden vatandaşların ziyaretine açıldı.