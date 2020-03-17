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Binlerce kişi karantinada, onlar evlerine gönderildi

Umreden dönen binlerce kişi, öğrenci yurtları boşaltılarak karantinaya alınırken Kütahya'da cumartesi günü yurda giriş yapan 94 kişi, sağlık kontrolünden geçirilip evlerine gönderildi.  Daha sonra sağlık ve polis ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edilen 94 kişiye, 14 günlük karantina sürecini evlerinde geçireceklerine dair taahhütname imzalatıldı. 

16:16 -
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Binlerce kişi karantinada, onlar evlerine gönderildi

Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsünün Türkiye'de yayılmaması için de önlemler arttırıldı.

BİNLERCE KİŞİ YURTLARDA KARANTİNADA

Virüsün yayılmaması için en büyük tedbir ise yurt dışından gelenlere karşı alındı. Umreden ve Avrupa’dan dönen Türk vatandaşları detaylı bir taramadan geçirilerek 14 günlük karantina süreci için daha önceden boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Umreden dönenler için 16 şehirde karantina merkezleri kurulurken 10 binden fazla kişi de bu merkezlere yerleştirildi. Avrupa’dan dönenen için de İstanbul’da toplam 7 bin 500 kapasiteli 3 yurt boşaltılarak hazır hale girildi.

KÜTAHYALILAR EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Ancak tüm bu önlemlere rağmen Kütahya’da, cumartesi gecesi umreden dönen 94 kişinin 14 günlük karantina sürecini geçirmeleri için evlerine gönderildi.

Zafer Bölgesel Havalimanı’nda sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, daha sonra sağlık ve polis ekipleri tarafından tek tek evlerinde ziyaret edilerek taahhütname imzalatıldı. Yapılan kontrollerde umreden dönenlerde Korona virüsü belirtisinin bulunmadığı ifade edildi.

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Son güncelleme: 16:31 17.03.2020
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