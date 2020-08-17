Binlerce nargileci iflasın eşiğinde

Nargileciler TAPDK ruhsatlarını yenileyebilmek için 4 bin 590 TL ödedi hem de iş yerlerini açmalarına izin çıkmadı. İşletmeciler, iş yeri kiraları bir yana ev kiralarını bile ödeyemez duruma geldi.

DERNEK KURUYORLAR

Salgın nedeniyle 6 aydır kapalı olan nargile işletmeleri, corona virüsünün faturasını ağır ödüyor. İstanbul'da nargileciler, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla dernekleşme yoluna gitti.

İstanbul Nargileciler Derneği adıyla kurulması planlanan derneğin başkan adayı ve nargile kafe işletmecisi Mehmet Mehdi Dalmaz, bir sektörün tamamen iflasa sürüklendiğini vurguladı.

Neredeyse tüm sektörlerin açıldığını ancak nargilecilerin unutulduğunu anlatan Dalmaz, “Türkiye'de binlerce nargile kafe, on binlerce de çalışanı var. Hepimizin sorunu ortak, derdi ortak. Sektörümüz çöküşe gidiyor” dedi.

ESNAF ÇOK DERTLİ

Nargilecilerin de bu ülkenin esnafı olduğunu dile getiren Dalmaz, “Nargile ile bira şişesinden içilen bira, restorandaki çatal ve tabak arasında ne fark var? Nargilenin tek kullanımlık marpucu var. Her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor” diye konuştu.

“MÜLK SAHİPLERİ TEHDİT EDİYOR”

ISTANBUL Beşiktaş'ta nargile kafe işleten Harun Altındal, bu süreçte kiralarını bile ödeyemediklerine dikkat çekti. Altındal, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı: “Mülk sahipleri artık bizi hacizle tehdit ediyor. Faturalarımızı ödeyemiyoruz. Ben 25 personel çalıştırıyordum, hepsi aç ve açıkta