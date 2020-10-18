Bursa’da etkili oldu İstanbul’a geliyor… Marmara’da yıldırım fırtınası

Ege Bölgesi’nin kuzeyi ve Marmara Bölgesi’nin güneyi pazar sabahına gök gürültüsü sesleriyle uyandı. Bursa’nın birçok ilçesinde sabah saatlerinde yıldırımlar birbirini kovaladı. Şehrin farklı noktalarına dakikalar içinde onlarca yıldırım düştü ve bitmeyen bir gök gürültüsü izlenimi oluşturdu.

EGE’DEN MARMARA’YA YILDIRIM HATTI

Yağışlı hava kütlesinin izlediği hat boyunca yıldırım fırtınası etkili oluyor. İzmir’in kuzeyi ve Çanakkale’nin bazı ilçelerinde de etkili olan yoğun gök gürültüsü, Yalova, İzmit ve Sakarya’da da gözlendi.

İSTANBUL’A DA GELEBİLİR

Bugün İstanbul’da da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Özellikle İstanbul’un Anadolu Yakası bugün sağanak yağışlardan etkilenebilir.