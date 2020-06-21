Bir annenin en acı anı… Oğlunu korkunç halde buldu

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 23 yaşındaki Mehmet Akif Kukuk’un evinin önüne önceki gece saat 04.00 sıralarında çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen 3 kişi geldi. Kukuk’u telefonla arayan kişiler konuşma bahanesiyle kapının önüne çağırdı.

Telefonla başlayan tartışma üzerine M.Ç., C.K. ve M.Ö Kukuk’un evinin önünde beklemeye başladı. Evinin önüne inen Kukuk'u önce darp eden şahıslar 10 kez bıçaklayarak ağır yaraladı.

KANLAR İÇİNDE BULDU

Kavga seslerini duyup dışarı çıkan Kukuk’un annesi oğlunu kanlar içinde yerde yatarken gördü. Oğlunun yanına koşarak giden annenin haber verdiği ekipler 10 yerinden bıçaklanan Kukuk’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu gözaltına alınan şüpheliler M.Ç., C.K. ve M.Ö adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)