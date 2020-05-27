Bir annenin en zor anı: Oğlunu yatağında ölü buldu

Bursa’da kısıtlamanın olduğu 4 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi köylerine giden Coşkun ailesi, dün gece saat 00.00’da biten kısıtlamanın ardından evlerine geri döndü.
SABAH ODAYA GİRDİ OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNİ BULDU
Eve gelir gelmez yatan Coşkun çift sabah uyandıklarında, kısıtlama sırasında evde tek başına kalan oğulları Burak Coşkun’u odasında hareketsiz halde buldu.
Şaşkına dönen anne Nezihe Coşkun durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Coşkun’un hayatını kaybettiğini belirledi.
ODASINA MANGAL TAŞIDI İDDİASI
Kısıtlama sırasında evde tek başına kalan 20 yaşındaki Boğazici Üniversitesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Burak Coşkun’un komşuları ise, genç öğrencinin mangalı odasına taşıdığını gördüklerini iddia etti.
Üniversite öğrencisi Burak Coşkun’un karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olacağını da değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Burak’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. (İHA)