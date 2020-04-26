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Bir asır gecikmeli gelen madalya

Kurtuluş Savaşı’nda hizmetleri olduğu belirlenen 8 şehit ve gazinin mirasçılarına, 100 yıl sonra İstiklal Madalyası veriliyor.

Deniz AYHAN
06:00 -
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Bir asır gecikmeli gelen madalya

1919-1922 yılları arasında yaşanan Kurtuluş Savaşı'na katılan ve şehit ya da gazi olan kahramanların oğlu, torunu, kardeşi ya da yeğenlerine, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırıldı.

Madalya ile ödüllendirilecekler arasında, 1920 yılında henüz 17 yaşındayken Fransızlar tarafından vurulan Gaziantep'in ilk şehidi Ökkeş oğlu Kamil'in kardeşi Kemal Dilek de var. Ancak Antep savunmasının sembol ismi Şehit Kamil'in kardeşi 93 yaşındaki Kemal Dilek, 11 Mart 2020 günü hayatını kaybetti.

Kemal Dilek

Son güncelleme: 23:57 25.04.2020
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