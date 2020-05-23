Bir aşk hikayesi

İstanbul'da Kore Gazisi Nurettin Erol Okan, kalp ve böbrek rahatsızlığı sebebiyle 94 yaşında yaşamını yitirdi. Okan'ı, filmlere konu olacak bir aşk hikayesiyle evlendiği ve hastalığı sürecinde yalnız bırakmayan eşi ve sevenleri sonsuzluğa uğurladı.

Birbirlerine ilk görüşte tutulan Gazi Nurettin Erol Okan ve İzmir'in tanınmış Levanten ailelerinden birinin kızı olan Maryana Girauld'un 67 yıl önce Türk Askerini Kore'ye götürecek geminin limana yanaşmasıyla başlayan hikayesini sizler için derledik.

GÖNÜLLÜ OLDU

Nurettin Erol Okan, 1952 yılında vatani görev için askere gitti. Okan'ın askerliğini yaptığı yıllarda Kore'de Çin ve Rusya yanlısı güçlerle ABD'nin desteklediği kuvvetler arasında savaş vardı. Türkiye bu savaşa BM öncülüğünde kurulan güç için 4 bin 500 asker gönderme kararı almıştı.

Ülkemizden 9 bin kilometre uzaktaki Kore'ye gidecek ilk gemi 17 Eylül 1950'de İskenderun Limanı'ndan uğurlanmıştı. Kore'de askerlerimizin gösterdiği başarılar gazetelerde manşetleri süslüyordu. Ankara'da yedek subay olan Nurettin Erol Okan da yaşananları görev yaptığı birliğinde takip ediyordu.

Kore'de ülkesi için daha faydalı olacağını düşünen Gazi Okan, Kore'ye gitmek için gönüllü oldu. Askerlerimizi Kore'ye götürecek ‘General De La Roy' isimli gemi limana yanaştı. Okan ve şehir sakinleri gemiyi görmek için İzmir Limanı'na akın etti.

HAYATININ AŞKI…

Nurettin Erol Okan, kalabalık arasındaki Maryana Girauld'la göz göze geldi; ilk gördüğü anda aşık olduğu genç kadınla konuşmak için fırsat aradı. Sadece 10 gün kalacağı İzmir'de hayatının aşkıyla karşılaşan 26 yaşındaki Okan, hislerinin karşılıksız olmadığını gördü.

Genç asker, Kore'ye gideceği güne kadar vaktinin büyük kısmını gönlünü kaptırdığı genç kızla geçirdi. Girauld, babasını küçük yaşlarda kaybetmişti. Nurettin Erol Okan ise parçalanmış bir ailede büyümüştü. Maddi olanakları kısıtlı olan iki sevgili sade bir törenle nişanlandı.

Ve o gün geldi. Okan, hayatının aşkını geride bırakarak, Kore'ye gitmek üzere askerlerimizi taşıyan gemiye bindi. Türk birliğini taşıyan o gemi dünyanın öbür ucuna doğru denize açıldı.

Birbirlerini buldular. Her zorluğun üstesinden geldiler. Evlendiler, anne-baba oldular. Beraber yaşlandılar. Hep ilk günkü gibi sevdiler…

Savaştan döndü evlenme teklifi etti

40 günlük deniz yolculuğundan sonra gemi Kore'ye ulaştı. 741 askerimizin şehit düştüğü, 2 bin 141 askerimizin yaralandığı savaş 27 Temmuz 1953 yılında fiilen son buldu.

Türk birlikleri yurda geri döndü. Okan, İzmir Limanı'na ulaşınca sevgilisinin yanına koştu. Genç aşık, Kore'deyken dişinden tırnağından artırarak ona inci kolye aldı. Uzaklarda olmalarına rağmen kalpleri birlikte atan çift, aşklarının başladığı yerde bir araya geldi.

Okan, inci kolyeyi sevgilisi Maryana Girauld'a uzatıp, uzun uzun yüzüne bakarak hasret giderdi. Sevgilisine ömürlerinin kalan kısmını birlikte geçirmeyi teklif etti. Girauld, kabul etti.

Nikahta giydiği elbiseyi bile ödünç alan Girauld ve Okan dünya evine girdi. Çift İstanbul'a yerleşti. Okan, uzun yıllar Mali İşler Direktörü olarak çalıştı.

TEK AŞKINA VEDA

67 yıl saygı, sevgi, aşk dolu bir hayat süren çifti ölüm ayırdı. Rahatsızlanan Nurettin Okan geçen hafta hayatını kaybetti. Eşi son ana kadar yanındaydı…

Çiftin 2 kızı oldu. Nurettin Erol Okan, kızları Nil ve Roksan'ın iyi bir eğitim alması için elinden geleni yaptı. Başarı dolu bir kariyere sahip olan Nil Okan Paniguian ve Roksan Okan Vick işleri gereği yurt dışına yerleşti.

İkilinin 1953'ten beri süren mutluluğunun arasına sağlık sorunları girdi. Okan, kalp ve böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmeye başladı. Maryana, 67 yıllık aşkını bir an yalnız bırakmadı.

Ancak vücudu, yapılan tedavilere cevap vermeyen Okan geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Kızları corona salgını sebebiyle babalarının son anlarında yanında olamadı.

Türk Bayrağı'na sarılı tabutla Ayazağa Mezarlığı'na götürülen Gazi Nurettin Erol Okan'ın cenazesi, hayatının aşkı Maryana ve sevdiklerinin duaları eşliğinde sonsuzluğa uğurlandı.