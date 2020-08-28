Bir Aşure Günü daha geldi! Muharrem Ayı Aşure Günü ne zaman?

Yarın Türkiye'de birçok hanede kazanlarda aşure yapılacak ve komşularla paylaşılacak. Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye tasvir edilen Muharrem Ayı'nın, 10. günü Aşure günü olarak idrak ediliyor. Aşure, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi olarak görülüyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre Muharrem Ayı'nın 10. günü olan Aşure Günü, Miladi takvime göre bu sene 29 Ağustos Cumartesi günü kutlanacak.

AŞURE GÜNÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Aşure/Aşura Arapça'da on anlamına gelen “aşara” kelimesinden türemiştir. Kelimenin Sâmî diller arasında ortak bir kelime olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, sözcük (ve gün) Musevilik inancında Büyük Kefaret Günü için kullanılmıştır.

Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61’de Muharrem’in onuncu gününde (10 Ekim 680) Kerbelâ’da Yezid’in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü’nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır.

Bunlar; Âdem’in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris’in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim’in ateşte yanmaması, Yakup’un oğlu Yusuf’a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı firavun’dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa’nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir.

Musevilerin de bu günü oruçla geçirdikleri, İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah'ın bu günde oruç tutmayı tavsiye ettiği, Yahudilere benzememek açısından orucun Aşure günü ile bir gün öncesi veya bir gün sonrası ilâve edilerek tutulması gerektiğine inanılır.