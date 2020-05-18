‘Bir aydınlığın adıdır Mustafa Kemal’ klibi ile büyülediler

Bitez Mehmet Gülümser Danacı İlköğretim Okulu öğretmenlerinden İlkem Karaçiçek ve Ayla Danacı Taşkan’ın yönlendirmesiyle öğrencilerin kendi evlerinde çektikleri Karadeniz, Trakya, halay, zeybek ve teke yörelerinden oluşan gösterilerle renklendirilen ve ‘Bir aydınlığın adıdır Mustafa Kemal! adı verilen klip büyük ilgi gördü.

7 YILDIR BÜYÜK SALONLARDA GÖSTERİ YAPIYORLARDI

2014 yılından itibaren her yıl aralıksız olarak kentin büyük salonların da gerçekleştirdikleri gösterilerinin corona virüsü sebebiyle iptal olmasının kendilerini üzdüğünü belirten öğretmen Karaçiçek, şunları söyledi:

”Her sene Nisan ayında sahnelediğimiz ‘Bir aydınlığın adıdır Mustafa Kemal’ adlı gösterimizin 7.’sini de aynı coşkuyla yapmayı planlıyorduk. Ama maalesef tüm dünyayı etkileyen virüs sebebiyle gösterimizi gerçekleştiremedik.

Bizler de yaptığımız çalışmaları ve sahneye koyacağımız programı Bodrumlular ve tüm halkımız ile internetten paylaşmak istedik. ‘Bir aydınlığın adıdır Mustafa Kemal’ adlı gösterilerimizi inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda hep birlikte bir arada daha büyük bir coşkuyla sunacağız.”