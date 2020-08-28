Bir babanın feryadı: Oğlumun ellerimde ölmesinden korkuyorum

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde yaşayan Hanife-Ferdi Gezenler çiftinin iki çocuğundan biri olan 2 yaşındaki Sercan Gezenler, doğuştan hidranensefali (beyinde sıvı birikmesi ve başın büyümesi) hastalığıyla dünyaya geldi.

Su topladığı için sürekli büyüyen kafatası nedeniyle yaşıtlarından çok geride olan minik Sercan ne yürüyebiliyor ne de konuşabiliyor. Baba Ferdi Gezenler, oğlunun tedavi edebilecek bir doktor arıyor.

“DOĞUMDAN SONRA 16 SAAT YAŞAR DEDİLER”

İşsiz olan ve günlük işlere giden baba Ferdi Gezenler, 2 yaşındaki oğlu Sercan'ın tedavisi için doktor doktor gezdiklerini ve umut aradıklarını ifade etti.

Oğlunun hastalığını anne karnında 8 buçuk aylıkken öğrendiklerini dile getiren baba Ferdi Gezenler, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle aktardı:

* 8,5 aylıkken anne karnında belli oldu, doktorlar doğumu durdurmak istedi. Ama biz kabul etmedik. Doğumdan sonra bir saat bilemedin 16 saat yaşar dediler. Biz çocuğumuzun dünyaya gelmesini istedik.

* Doğduktan sonra Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne götürdük, doktorlar ‘buna herhangi bir müdahale yapılamaz’ dediler.

* Oradan biz umudumuzu kestik. Özel bir doktora götürdük, çocuğumun hastalığı hidransefaliymiş. Komple kafatası su doluymuş. Bir doktor da kafasına şant takarız dedi, 240 bin lira maliyet istediler.

“YARDIM KAMPANYASI UYGUN GÖRÜLMEDİ''

İşsiz olduğu için maddi durumunun iyi olmadığını dile getiren baba Ferdi Gezenler, çocuğunun tedavi masraflarını karşılayabilmek için yardım kampanyası başlatmak istediğini, ancak Manisa Valiliği'nin buna izin vermediğini ifade etti.

Beni Sağlık Bakanlığı aracılığıyla Ege Üniversitesine gittiklerini aktaran Gezenler, şöyle konuştu:

* Ege Üniversitesindeki doktorlar çocuğuma şant takılabileceğini ancak şantın bir faydası olmayacağını, takıldığı takdirde bağırsakların iltihap kaparak kanser gibi hastalıklara yol açabileceğini söylediler.

* Onlar da bana kapıyı kapattı. ‘Bunun çaresini nerede bulurum’ dediğimde oradaki doktor bu branşın ancak daha büyükşehirlerde olabileceğini ve İstanbul Marmara Üniversitesine götürmemi tavsiye etti.

* Benim de maddi gücüm ve satacak bir şeyim olmadığı için götürüp ameliyat yaptıramadım ve çocuğum bu şekilde kaldı.

“BEN ARTIK YIKILDIM”

Çocuğunun kurtarılmasını isteyen baba Gezenler, oğlunun kafasının giderek büyümeye başladığını ve en büyük korkusunun oğlunun ellerinde ölmesinden korktuğunu ifade etti.

Baba Gezenler, kendilerine uzanacak bir yardım eli beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

* Şu anda çocuğumun kafası 72 santim oldu. Giderek de büyüyor. Doktorlar doğumunda ve daha sonrasında yaşamaz demişlerdi, ama yaşıyor.

* Yürüyemiyor, konuşamıyor, yemek yiyemiyor ve sadece mamalarla besleniyor. Sürekli hastaneye yatırıyoruz. Ben hiçbir şey değil çocuğumun tedavisini istiyorum. Bizim elimizden tutacak, çocuğumu kurtaracak bir deva istiyorum.

* Bunun için bize yol göstersinler, Sağlık Bakanlığından destek bekliyorum. Bu zamana kadar ayakta durmaya çalıştım ama artık yıkıldım. Artık virüsten filan ölmekten korkmuyorum. Oğlumun ellerimde ölmesinden korkuyorum.