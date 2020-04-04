Bir birliğe 13 AKP’li yönetici atandı

Genel Müdürü eski AKP Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın 9 ayrı koltuk sahibi olduğu kurumda görev yapan bazı AKP'liler şöyle:

– Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: AKP eski milletvekili.

– TAREKS Tarım Genel Müdürü Burhanettin Topsakal: AKP milletvekili aday adayı.

– TAREKS Hayvancılık Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Özbek: AKP eski milletvekili.

– TAREKS Hayvancılık Genel Müdürü Adem Tatlı: AKP eski milletvekili.

– Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay: AKP eski milletvekili.

– GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tunçak: AKP eski milletvekili ve eski il başkanı.

– TARNET Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Akdağ: AKP eski milletvekili.

– TARKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aksoy: AKP milletvekili aday adayı

– Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır: AKP Bozüyük Seçim İşleri Başkanı.