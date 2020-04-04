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Bir birliğe 13 AKP’li yönetici atandı

Tarım Kredi Kooperatifleri’ne, 13 AKP’li isim üst düzey yönetici olarak atandı.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Bir birliğe 13 AKP’li yönetici atandı

Genel Müdürü eski AKP Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın 9 ayrı koltuk sahibi olduğu kurumda görev yapan bazı AKP'liler şöyle:

Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: AKP eski milletvekili.
TAREKS Tarım Genel Müdürü  Burhanettin Topsakal: AKP milletvekili aday adayı.
TAREKS Hayvancılık Yönetim Kurulu Üyesi Bünyamin Özbek: AKP eski milletvekili.
TAREKS Hayvancılık Genel Müdürü Adem Tatlı: AKP eski milletvekili.
Tarım Kredi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay: AKP eski milletvekili.
GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tunçak: AKP eski milletvekili ve eski il başkanı.
TARNET Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Akdağ: AKP eski milletvekili.
TARKİM AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aksoy: AKP milletvekili aday adayı
Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır: AKP Bozüyük Seçim İşleri Başkanı.

AKP seçim
Son güncelleme: 01:42 04.04.2020
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