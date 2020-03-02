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Bir çocuk annesi, eşi tarafından 9 kez bıçaklanarak öldürüldü!

Bursa'da, kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye H. (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Merinos Polis Karakolu'na giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf etti.

20:27 -
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Bir çocuk annesi, eşi tarafından 9 kez bıçaklanarak öldürüldü!

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi 10’uncu Ada Sokak’ta meydana geldi.

Okuldan çıktıktan sonra eve giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye H.’nin yerde kanlar içinde yattığını gördü.

FOTO: DHA

H.H.’nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Göğsünden 9 bıçak darbesiyle kalbi durduruğu belirlenen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu.

FOTO: DHA

Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından Merinos Polis Karakolu’na giden Hüseyin H., eşini bıçakladığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Hüseyin H., eşi Ulviye H.’yi 9 kez bıçakladı. FOTO: DHA

Bursa Çocuk Haber Osmangazi Polis Sağlık
Son güncelleme: 20:55 02.03.2020
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