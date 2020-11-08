Bir doktor daha coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, Ankara’da Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları uzmanı olarak çalışan 71 yaşındaki Dr. Salim Akın’ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sektörde 40 yıldan fazla deneyimi bulunan doktor, 1949'da Sivas'ta dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1984'te GATA'dan KBB uzmanlığını alarak çalışmalarına başladı.

Askeri Hastanelerde ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Hastanesindeki çalışmalarının ardından, Özkaya Tıp Merkezinde KBB Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştı.

ANKARA’DA 2 GÜNDE 3. ÖLÜM

Ankara’da iki gün önce iki doktor daha Covid-19’dan yaşamını yitirmişti. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Metin Kebapçı ve Diş Hekimi Önder Kuşakçıoğlu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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