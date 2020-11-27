Bir doktor daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bir doktor daha corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası (İTO) üyesi Dr. Tuna Doğan'ın, İstanbul Tıp Fakültesi 1982 mezunu olduğu bilgisi paylaşıldı.

DR. DOĞAN, İSTANBUL TABİP ODASI ÜYESİYDİ

Sosyal medyadan acı haberi duyuran İTO, “Meslektaşımız, İstanbul Tabip Odası üyesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1982 mezunu… Ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” ifadelerini kullandı.

“AİLESİNE VE TÜM SAĞLIK CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) de başsağlığı mesajı paylaşarak, “İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Tuna Doğan’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” dedi.