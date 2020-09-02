Bir esnaf, Akşener’e böyle feryat etti: Buralar yangın yeri gittikçe kayboluyoruz

“Propaganda için değil, dertlerinizi dinlemek için buradayım” diyen Akşener'e Kütahyalılar yoğun ilgi gösterdi. Akşener ilk olarak Tavşanlı'da bir çiçekçi dükkanını ziyaret etti.

İşlerinin durma noktasına geldiğini belirten çiçekçi, “Geçen ay 200 lira gelen elektrik faturası bu ay 400 lira geldi. Aynı miktarda elektrik kullanıyorum ama fatura yüzde yüz zamlı geldi” dedi.

Bir züccaciye dükkanı sahibi de destek kredisi aldığını fakat işleri yoluna girmeden ödeme güçlüğüne düştüğünü söyledi. “Buralar yangın yeri ve gün geçtikçe, gittikçe de kayboluyoruz” diye konuştu.

Bir giyim mağazasında mağaza sahibi de Akşener'e “Saat 12.30 oldu ama daha siftah yapamadık. Dünü 300 lira ile kapattık” dedi. Akşener bunun üzerine siftah olsun diye gelinine bir tişört aldı.