Bir gazeteciye daha sosyal paylaşım gözaltısı

Aydın'da yayın yapan Ses Gazetesi köşe yazarı ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, dün akşam saatlerinde sosyal medyada yaptığı “Komşusu ayıkken sarhoş yatan bizden değildir” paylaşımı yaptı.

Tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran Ulucan, bugün öğlen saatlerinde ifade için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

Ulucan, ifadesinin ardından savcılığın açtığı ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, tahrik ve aşağılama suçu’ndan soruşturmasıyla adliyeye sevk edildi. Cem Ulucan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘Yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı’ ile serbest bırakıldı.

GAZETECİ HAKAN AYGÜN DE TUTUKLANMIŞTI

Gazeteci ve sunucu Hakan Aygün de sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 4 gün önce Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

“SOSYAL MEDYADAN SUÇLU ÇIKARMA ARAYIŞI”

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, gazeteci Cem Ulucan’ın sosyal medya paylaşımı sebebiyle göz altına alınmasının gazeteci camiasını üzdüğünü söyledi.

Şener açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Kişilerin düşünme ve düşüncesini ifade etme özgürlüğü anayasal bir hak olmasına karşın, maksadını aşan her ifadenin, kişilerin hürriyetinden yoksun bırakılmasını gerektirmeyeceği de hukuki bir gerçektir.

* Bu gerçekten hareketle, kişilerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarından sürekli olarak bir suç ve suçlu çıkarma arayışı, inanıyoruz ki hukuk kurallarımızda karşılığını en adil şekilde bulacaktır.

* Bu vesile ile meslektaşımız Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan’a geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, adaletin en doğru şekilde tecelli edeceğine inanıyorum.

AKP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI: İKİNCİ HAKAN AYGÜN OLAYI

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, sosyal medya hesabından Cem Ulucan'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

* İkinci Hakan Aygün olayının güzel şehrimiz Aydın'da olması bizi derinden üzüyor. Daha vahim olanı ise, halkın duygularını düşüncelerini istismar eden bu zatın makam sahibi olması.

* Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanını saygıya davet ediyoruz.

* Atılan twetti silmenin çözüm olamayacağının inşallah farkındadır. Kutsal değerleri mizah malzemesi olarak kullanmasının özrünü ayrıca bekliyoruz.