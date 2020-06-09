Bir gün önce aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu!

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu’nda meydana geldi. Çağrı Cesur yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.’nın kullandığı TIR’ın altına girdi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun süren çaba sonunda çıkartılan çiftin öldüğü belirlenirken, TIR sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı.

Genç çiftin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)