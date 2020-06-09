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Bir gün önce aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu!

Adana'da genç çiftin bir gün önce aldığı yeni otomobil, karı kocaya mezar oldu. Çağrı Cesur ve eşi Gizem Cesur, Ceyhan-Yumurtalık Karayolu'nda TIR'ın altına giren otomobilden sağ çıkamadı.

08:37 -
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Bir gün önce aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu!

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu’nda meydana geldi. Çağrı Cesur yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.’nın kullandığı TIR’ın altına girdi.

(FOTO: İHA)

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun süren çaba sonunda çıkartılan çiftin öldüğü belirlenirken, TIR sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı.

(FOTO: İHA)

Genç çiftin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

Adana Gaziantep kaza otomobil Sağlık
Son güncelleme: 08:59 09.06.2020
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