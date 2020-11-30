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Bir günde 5 dereceye soğuyacak İstanbul kışı hissedecek

Meteoroloji'nin yeni haftaya dair hava durumu tahminlerine göre yarın İstanbul ve çevresinde önemli ölçüde sıcaklık düşüşü bekleniyor. Dün 16 derecenin üzerinde olan ve bugün 14 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı yarın 9 derecenin altına inecek. Aralıklı yağışlar yurdun kuzeybatısında etkisini sürdürmeye devam edecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:01, 30/11/2020
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Bir günde 5 dereceye soğuyacak İstanbul kışı hissedecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bu geceden itibaren yurdun kuzeybatısında ciddi sıcaklık düşüşü bekleniyor. İstanbul ve çevresi yarın kışı iyiden iyiye hissedecek. Hafta ortasından sonra ise yağışlı hava yurdu terk edecek ve sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.

BUGÜN SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Tahminlere göre bugün yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

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