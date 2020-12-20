Bir günde 8 sağlık çalışanı coronadan yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve meslek odalarından edinilen bilgiye göre bir günde 8 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bir günde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları şu şekilde:

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nde Sağlık Memuru Ali İhsan Kabadayı

Gaziantep’te çalışan Eczane Teknisyeni Cuma Kara

Mersin Tarsus’ta özel bir hastanede çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nuri Ocak

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne bağlı semt polikliniğinde görev yapan Hemşire Hamza Mesut Özaslan

Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin eski başhekimlerinden olan Dişhekimi Serkan Munis

Samsun Çarşamba 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde şoför olarak görev yapan Rıfat Ataseven

Kastamonu’nun eski İl Tarım Müdürü ve Tosya’nın eski belediye başkanı olan Veteriner Hekim Sait Gülabacı

Trabzon’da çalışan Eczacı Mehmet Raşit Uzar

ENFEKTE OLAN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI ARTIYOR

Türkiye’de corona virüsünden hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı her geçen gün artıyor.

Her enfekte olan 15 kişiden biri ve her corona virüsü hastası 10 kişiden birinin sağlık çalışanı olduğu, toplam enfekte olan 1 milyon 900 bin kişinin 120 binini ise sağlık çalışanlarının oluşturduğu belirtildi.

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