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Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı

Adıyaman'da, bir günlük bebeğini ağzını bezle kapatıp, nefessiz bırakarak öldürdükten sonra çöpe attığı öne sürülen F.U., gözaltına alındı.

16:46 -
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Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı

Bahçecik Mahallesi´nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı. Pazar günü sancıları tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi.

Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U.. bebeği poşete koyup, çöpe attı.

Pazartesi günü F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağırıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi.

Bu sabah F.U.’nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine ifadesine başvurulan F.U., ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.

Gözaltına alınan F.U.’nun emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)

Adıyaman anne Bebek Çocuk Haber hamile pazar Pazartesi Polis
Son güncelleme: 16:51 10.03.2020
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