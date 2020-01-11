Bir haber nedeniyle hapse atılan gazeteci isyan etti: Taptıkları Fetullah yüzünden hapisteyim

FETÖ'yle mücadele görüntüsü altında Atatürkçü ve muhalif kesimlere bedel ödetilmesinin son örneği, Zonguldak'tan geldi… Halkın Sesi Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü Cevdet Akgün, Bank Asya'nın avukatının sınavsız hakim yapıldığını yazdı.

PiŞMAN DEĞiLiM

Sen misin bunu ortaya çıkaran. Yargılanıp 5 ay hapse çarptırılan Akgün, “Taptıkları Fetullah yüzünden hapse giriyorum. Haber yüzünden hapisteyim. Haberimin arkasındayım. Pişman değilim. Yandaş olmadığım için bedel ödetiyorlar” dedi…

‘Bank Asya'nın avukatının hakim yapıldığını yazdım hapis cezası aldım'

Zonguldak'ta günlük yayın yapan ‘Halkın Sesi' gazetesi Yazı İşleri Müdürü Gazeteci Cevdet Akgün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nden bir gün önce Zonguldak'taki Beycuma Cezaevi'ne konuldu. Bank Asya'nın avukatlığını yapan A.Ö'nün, sınavsız şekilde hakim yapıldığını yazdığı için yargılanan Akgün, beş ay hapis cezası almıştı. Cezası kesinleşen Akgün, önceki gün cezaevine teslim oldu. Gazeteci Cevdet Akgün, cezaevine girmeden önce sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:

‘HABERİN ARKASINDAYIM'

“Taptıkları Fetullah yüzünden cezaevine gidiyorum. Gazetede yazılan haberin ölümüne arkasında duruyorum. Hiç pişman değilim. Bize tekzip tebligatı gelmeden cezai işleme başladılar. İndirim dahi yapılmadı. Bir oldubitti ile karşı karşıya kaldım. Biz muhalif gazeteciyiz. Yandaş olmadığımız için bedel ödettiriyorlar. AKP tarafından hakim yapılan Ereğli eski İlçe Başkanı A.Ö, FETÖ'nün para kasası Bank Asya'nın iki avukatından birisi idi. Bu kişi önce AKP'den milletvekili adayı oldu. Sınavsız hakim yapıldı. Kamuyu ilgilendiren bu meseleyi haber yaptık. Yaptığımız haber için cezaevine gidiyoruz.”

‘40 YILLIK GAZETECİYİM'

Cevdet Akgün, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramı. Bu da 40 yıllık meslek yaşamımdan önemli değil. 11 Ocak oğlum Bilal Efe Akgün'ün doğum günü. İşte mesele bu” ifadelerini kullandı.

Gazetecilikten emekli olan 4 çocuk babası Cevdet Akgün Hürriyet Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı Zonguldak Büro Şefliği, Doğru Haber Gazetesi yazı işleri müdürlüğünün ardından son olarak Zonguldak'ta günlük olarak yayımlanan Halkın Sesi Gazetesi'nin sorumlu müdürüydü.