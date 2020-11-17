Bir haftada 13 kadın öldürüldü

Türkiye, yine kadın cinayetleriyle sarsıldı. Son bir haftada 12 kadın öldürüldü. Farklı şehirlerde yaşanan cinayetlerde kadınlar, yine tanıdıkları, çoğu kez eş ya da sevgilileri tarafından öldürüldü. 4 kadın sevgilileri, 5 kadın eşleri, 2 kadın eski eşleri tarafından öldürüldü. 2 kadının failleri ise aranıyor. 5 kadın tabancayla, 3 kadın bıçakla, biri baltayla, biri pompalı tüfekle, biri boğularak öldürüldü.

Elif Yakın (24)

16 Kasım

Konya’da Elif Yakın, tartıştığı sevgilisi Seyfullah K. (18) tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Seyfullah K., ”Bana küfretti. Tabancayı çıkarıp ateş ettim” dedi. Elif gazinoda çalışıyordu.

Serpil Şahin (28)

15 Kasım

Kahramanmaraş'ta Taner Şahin (32), kıskançlık yüzünden eşi Serpil Şahin’i (28) aralarında çıkan tartışma sonrası çocuklarının gözü önünde tabanca ile vurdu. 6 çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

Cennet Tuğba Tokbaş (22)

11 Kasım

DENİZLİ’de Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay Hakver (22) tarafından elleriyle boğularak öldürüldü. Haver, aynı mahalledeki annesine koştu. Anne polisi aradı.

Tülay Sivil (38)

14 Kasım

Silivri'de Tülay Sivil ve eşi Mesut Sivil’in (30) evinin önüne gelen, eski eş Erdem D. (43) silahla ateş etmeye başladı. Tülay Sivil ve Mesut Sivil olay yerinde hayatını kaybetti.

H.Z. (72)

14 Kasım

İzmir'de iddiaya göre psikolojik rahatsızlıkları olan İ.Z. (71), karısı H.Z. (72) ile evlerinin avlusunda tartışmaya başladı. Kavga büyüdü. İ.Z., karısı H.Z.'nin kafasına balta ile vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Serap Özkan (44)

13 Kasım

İzmit'te yaşayan Veysel Özkan, önce boşanma aşamasında olduğu 44 yaşındaki Serap Özkan'ı, ardından 26 yaşındaki oğlu Suat Özkan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Saadet Korkmaz (37)

12 Kasım

Evli Ramazan T., bir süredir görüştüğü iki çocuk annesi Saadet Korkmaz’ı, boşanmadan kendisiyle görüşmek istemediğini söyleyince altı yerinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan Ramazan T. “Pişman değilim” dedi.

Emine P. (73)

12 Kasım

Malatya'da şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan 70 yaşlarındaki Mehmet P. gece yarısı eşi Emine P.’nin (73) evine geldi. Yine tartıştılar. Tabancasını çıkardı ve eşini tek kurşunla öldürdü.

Çilem Kılıç (23)

12 Kasım

İzmir Dikili'de yaşayan 23 yaşındaki Çilem Kılıç boşandığı eşi Alper Gül'le ilgili koruma talebinde bulundu. Reddedildi. Alper Gül, Çilem'i sokak ortasında tabancayla vurdu. Araya girmeye çalışan annesi ve komşusunu da yaraladıktan sonra intihar etti.

Melihat Tuncel (53)

12 Kasım

53 yaşındaki Melihat Tuncel, Afyon Evciler ilçesindeki tek katlı evinin arka bahçesinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Şüpheli ölüm üzerine savcılıkharekete geçti.

Nergüzel Kocabıyık (50)

13 Kasım

3 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra istifa ederek pazarcılık yapmaya başlayan Mustafa Kocabıyık (55), kızını ve eşini bıçaklayarak öldürdü. Eşi Nergüzel Kocabıyık'ı (50) mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı (22) da yatak odasında kanlar içerisinde buldu. Jandarmaya, “Beni asın” dedi.

Makbule Sarı (74)

13 Kasım

Ordu'da 74 yaşındaki Makbule Sarı, yalnız yaşadığı evde, çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulundu. Yaşlı kadının, yaklaşık 3 gün önce birkaç kişi tarafından elleri ve ayaklarından domuz bağıyla bağlanıp öldürüldüğü saptandı.

Hafize Günakın (39)

13 Kasım

Muğla'da, Astsubay Çavuş Volkan Erdem (21) ile Hafize Günakın (39) evde ölü bulundu. Astsubay Erdem’in başında kurşun, evli olan Hafize Günakın’ın vücudunda ise 14 bıçak yarası olduğu belirlendi.