Bir haftalık tatil kâbusa döndü! Üç ay önce gittiler dönemiyorlar

Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının görülmesinden birkaç gün sonra, Mauritius adasına tatile giden Derya Durmaz – Cengiz Nazif Erez çifti, o günden bu yana Türkiye'ye dönmek için çaba harcıyor.

Hint Okyanusunun güneybatısında, Güney Afrika'nın doğusunda bulunan ada ülkesi Mauritius'ta, bir otel odasında kalan Erez çifti, üç ay boyunca akıllarına gelen, ulaşabilecekleri her yere ulaşmaya çalıştıklarını ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Erez çifti, Sözcü'ye gönderdikleri videoda, adada kendilerinin dışında da Türkler olduğunu, onların da aynı sıkıntıları yaşadığını söyledi.

BİR HAFTALIK TATİL KABUSA DÖNDÜ

Bir haftalık tatil için geldikleri Mauritius'a ulaştıktan birkaç gün sonra corona virüsü nedeniyle sınırların kapatıldığını, uçuşların durdurulduğunu söyleyen Cengiz Nazif Erez yaşadıklarını şöyle özetledi:

* Uçuşlar durdurulunca burada kaldık. Türk Hava Yollarından uçuşumuzun tarihinin değiştirildiği mesajı geldi. 1 Nisan için rezervasyon yaptırdık.

* Ardından o uçuş ve sonrasında farklı tarihlerde rezervasyon yaptığımız 5-6 uçuş iptal oldu. Her iptal olduğunda, bir umutla yeni rezervasyon yaptırdık.

* Madagaskar Büyükelçiliği ile irtibat kurduk. Dışişleri Bakanlığının, buradaki Türklerden haberi olduğunu söylediler. Ancak hiçbir gelişme sağlanamadı.

* THY, 24-25 Mayıs tarihlerinde Tanzanya ve Madagaskar'a tahliye uçuşu gerçekleştirdi. Bize bir saat uzaklıkta, uğrayıp bizi almadılar.

“EŞİM HASTALANDI TEŞHİS KOYULAMIYOR”

Otel odasına kapandıklarını, sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Erez, şunları kaydetti:

* Eşim rahatsızlandı. Defalarca farklı doktorlara gittik. Burada sağlık sistemi zayıf olduğu için eşimin hastalığına teşhis koyulamadı, ilaç veremediler. Eşim hala hasta.

* O günden bu yana otelde kalıyoruz. Masrafımız çok ağır. Bırakın masrafı, ruhen çökmüş durumdayız.

* Birçok yere mesaj yolladık. Sizden başka bize geri dönüş olmadı. Sözcü gazetesinden başka kimse bize dönmedi. Size teşekkür ediyoruz. Lütfen sesimizi duyurun.