Bir hatalı basım 50 lira daha… “72 bin TL’ye alıcı bulmuş”

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde işçi olarak çalışan Tayfun Kızak, 50 TL'lik bir banknotun sağ üst köşesinde yer alan ‘0' rakamının çıkmadığını fark etti. Paranın sahte olduğunu düşünen Kızak, bankaya giderek parayı inceletti.

Paranın sahte olmadığı, hatalı basım olduğu anlaşılınca internette araştırma yapan Kızak, koleksiyonerlerin hatalı para basımlarına büyük ilgi duyduğunu öğrendi ve 50 TL'sini görücüye çıkardı.

72 BİN TL’YE SATILMIŞ

İki koleksiyonerle görüşme halinde olduğunu kaydeden Kızak şunları söyledi:

* Başta sahte para olduğunu zannetmiştim, sonradan bankaya giderek kontrolleri yaptırınca gerçek para olduğunu anladık. Kısa bir araştırma yaptık ve Türkiye'de bu hatalı basımdan 4 adet olduğunu biliyoruz.

* Bu paralardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde 72 bin TL'ye alıcı bulmuş. Şu an da internette yine bir ilan var ve o kişi Adana'da. O kişi de hatalı basım parasına 100 bin TL istiyor. Biz tüm tekliflere açığız.

“TEKLİFLERE AÇIĞIZ”

Koleksiyonerleri kandırmak için çeşitli hilelerin olduğunu da kaydeden Kızak sözlerini şöyle bitirdi:

* Piyasada bazı kişiler asetonla paranın bazı yerleriyle oynayarak hatalı basım diye satmaya çalışıyor. Alıcılar da paranın orijinal olup, olmadığını soruyor. Şu anda iki tane ciddi alıcı var. Konuşuyoruz, iletişimimiz devam ediyor, uygun tekliflere açığız. (İHA)