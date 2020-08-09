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Bir hatalı para daha! Ama bu kez çok farklı!

Hatalı basım banknot furyasında bir ilk yaşandı. Son birkaç aydır onlarca vatandaşın eline geçen 50 liralarda 0 eksikti. Sivas'ta yaşayan Ersoy Yeter'in bankamatikten çektiği 50 liranın ortasında ise şerit halinde iki çizgi geçiyor.

Sozcu.com.tr
12:52 -
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Bir hatalı para daha! Ama bu kez çok farklı!

Sivas’ta yaşayan Ersoy Yeter, para çekmek için bir bankanın ATM’sine gitti. Çektiği parayı daha sonra başka bir bankaya yatırmaya çalışan Yeter, ATM’nin 50 TL’yi geri iade ettiğini gördü.

(FOTO: DHA)

Parayı inceleyen 40 yaşındaki Ersoy Yeter, üzerinde iki şerit halinde çizgi ve bir santimlik kayma olduğunu fark etti. Banka görevlisine parayı gösteren Yeter, sahte olmadığını ve sadece baskı hatası olduğunu öğrendi.

(FOTO: DHA)

Bu tür paraların koleksiyoncuların ilgisini çektiğini belirten Yeter, “Meraklısı olan koleksiyoncular benimle irtibata geçebilir. Ben bunun için herhangi bir fiyat belirlemedim. Böyle bir parayla ilk defa karşılaştım” dedi. (DHA)

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Son güncelleme: 13:09 09.08.2020
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