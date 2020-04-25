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‘Bir iftar da benden’ kampanyasına büyük ilgi: Sipariş sayısı 250 bini geçti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftarda yiyecek yardımında bulunabilmek için “Bir iftar da benden” adıyla yeni bir kampanya başlatmıştı. Büyükşehir belediyesinin internet sitesinden ilerleyen saatlerde yapılan açıklamada ise, yardımseverler tarafından yoğun ilgi gören kampanyanın siber saldırıya uğradığı duyurulmuştu. Belediyenin internet sayfasında satılan iftar menüsü sayısında büyük bir artış yaşanarak 250 bini geçti.

Sozcu.com.tr
17:10 -
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‘Bir iftar da benden’ kampanyasına büyük ilgi: Sipariş sayısı 250 bini geçti!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ‘Bir iftar da benden' kampanyasını başlatmıştı.

Kampanyaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Yavaş, 1 günde 100 binden fazla iftar menüsü satın alındığını duyurmuştu.

İlerleyen saatlerde ise büyükşehir belediyesi, sistemin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu.

VERİLER 5 DAKİKADA BİR YENİLENİYOR

ABB’ye ait www.iftarver.com sitesinin siber saldırı ile çökertilmeye çalışmasının ardından, vatandaşların kampanyaya ilgisinde artış gerçekleşti.

Bel-Pa'nın internet sayfasında 5 dakikada bir yenilenen verilere göre, satın alınan iftar menüsü sayısı 250 bini geçti.

Ankara internet saldırı sosyal medya
Son güncelleme: 17:13 25.04.2020
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