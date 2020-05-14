Bir il daha katıldı… 11 kentte sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Rize Valisi Kemal Çeber, düzenlediği basın toplantısında, corona virüsü tedbirleri kapsamında “Şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık” dedi. Çeber’in duyurduğu karar ile sokağa maskesiz çıkılamayan il sayısı 11’e yükseldi.

Vali Çeber, dinamik bir sürecin yaşandığını belirterek kentte iki yeni karar aldıklarını söyledi. Vali Çeber, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkabildikleri günlerde yanlarında bir refakatçiye izin verileceğini açıkladı.

MASKE KARARI

Çeber, diğer kararın maske ile ilgili olduğunu belirtti ve “Maskelerimizi artık her yerde bulabiliyoruz. 200 bine yakın maske dağıtımı yapıldı. Artık eczanelerde ve marketler de maske satılacağı için maskesiz sokağa çıkmayı yasaklayacak bir karar aldık. Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık” ifadelerini kullandı.

SAYI 11’E YÜKSELDİ

Rize’nin de aldığı maske kararıyla sokağa maskesiz çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 11’e yükseldi. Diğer kentler şöyle: Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak.

ÇAY ÜRETİCİLERİ

Sözlerine devam eden Çeber çay müstahsilleri için seyahat kısıtlamasının belli şartlarda kaldırıldığını ve 19 Mayıs itibarıyla şartları yerine getirenlerin kente gelebileceklerini söyledi. Vali Çeber şöyle devam etti:

* İlimize 20 Mayıs’tan sonra ciddi bir gelişin olacağını düşünüyoruz. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz de yol kontrol noktalarında hazır bekleyecekler.

* Ayrıca ihtiyaç halinde ekiplerimizin sayısını artıracağız. Bunun için bir planlama yapılıyor.

* Kontrol yapılmadan hiçbir vatandaşımız ilimiz sınırlarına alınmayacak.

* Kontrolden sonra vatandaşlarımıza, taahhütnameler imzalatılacak.

SON SAYI: 4 BİN 375

Öte yandan İçişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada tüm Türkiye’de 4 bin 375 çay üreticisi ve refakatçisine seyahat izni verildiğini açıkladı.