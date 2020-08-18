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Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama uygulanacak

Eskişehir'de corona virüsü tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri ve asker uğurlaması gibi kalabalık alanlara girişleri yasaklanırken toplu taşıma kullanım saatlerine de kısıtlama getirildi. Daha önce de Bartın, Batman, Bursa, Sivas, Malatya, Yalova, Düzce, Kayseri, Siirt, Van, Manisa ve Kütahya'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir dizi yasak getirilmişti.

08:39 -
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Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama uygulanacak

Eskişehir İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ilgili bazı kararlar aldı. Alınan kararlar yazılı açıklama ile duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

SADECE BİRİNCİ DERECE YAKINLAR!

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dernek ve kooperatif gibi sivil toplum kuruluşlarının (zorunlu icrai faaliyetleri) etkinlik ve toplantıları hariç olmak üzere etkinlik ve toplantıları, düğün, cenaze, birinci derecede yakınları olan kişilerin düğün ve cenazelerine katılım hariç olmak üzere, pazar yeri, sosyal faaliyetler, alışveriş merkezleri, çay bahçesi, kafe, kıraathane, piknik alanları, asker uğurlamaları ve benzeri gibi kalabalık alanlara girmesi yasaklandı.

* Toplu taşıma araçlarını 07.00 ile 09.00 ve 17.00 ile 19.00 saatleri arasında kullanmamaları yönünde uyarı ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasına karar verildi. (DHA)

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Son güncelleme: 08:43 18.08.2020
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