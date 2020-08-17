Bir ilde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı!

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Ordu'da da yeni kısıtlamalar getirildi. Vaka sayısının artışa geçmesiyle birlikte valilik yeni tedbirler almaya başladı.

DÜĞÜN VE MEVLİT YASAK

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 65 yaş üstü vatandaşların sağlığını korumaya yönelik aldığı kararlar şöyle:

* 1. Covid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla ilimiz genelinde 18.08.2020 tarihinden itibaren; düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet merasimi, cenaze, taziye vb. gibi toplu etkinliklere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç (anne, baba, çocuk, torun, dede, nine, kardeş) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın davet ve kabul edilmemesine,

* 2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 18.08.2020 tarihinden itibaren; 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, aşağıda verilen durumlarda toplu taşıma kısıtlamasından muaf tutulmalarına;

* a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan veya ağır hastalığı olanlar,

* b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak için toplu taşımayı kullanacak olan,

* c) Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan,

* ç) İl dışından gelmiş olup ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

* d) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

* e) Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

* f) Kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri (başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb.),

* g) 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler,

* h) Hizmetine ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde toplu taşımayı kullanmalarında kısıtlama olmamasına,

* 3. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; pazar, AVM, sosyete pazarı vb. toplu alışveriş mekanlarında 16.00-18.00 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kararlara uymayanlara para cezası verileceği ifade edildi.