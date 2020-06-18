Bir ilde daha maske takmak zorunlu oldu!

Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleşen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında corona virüsü tedbirleri ele alındı. Yapılan değerlendirme sonucu Tokat'ta açık ve kapalı alanlarda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Vali Balcı, Tokat’ta açık ve kapalı alan olmak üzere her yerde maske takmak zorunlu hale getirildiğini ifade ederek, şöyle dedi:

* Bu nedenle korona virüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi ve bulaşma hızının durdurularak ilimizdeki sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşlarımızın tamamının ikametlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir.

* Vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz.

* Bu zorunluluğa uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır.

İSTANBUL, ANKARA VE BURSA’DA DA ZORUNLU OLMUŞTU

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu’nun önerisi ve İl Hıfzıssıhha Meclislerince alınan kararla İstanbul, Ankara ve Bursa’nın tüm ilçelerinde açık ve kapalı her türlü alanda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmak zorunlu hale getirilmişti. İHA