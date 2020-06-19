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Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Çanakkale’de, yeni tip corona virüsü salgınını önlemek amacıyla maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Maskesiz dışarı çıkanlara 900 lira idari para cezası uygulanacak.

18:54 -
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Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Çanakkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Konuya ilişkin Çanakkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada; “22 Haziran Pazartesi gününden itibaren, İl Hıfzıssıhha kararı ile maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına, tedbirlere ilişkin kararların, uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi” denildi. İHA

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Son güncelleme: 18:57 19.06.2020
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