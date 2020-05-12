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Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Adıyaman'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı. Daha önce de Denizli, Aydın ve Bartın'da valilik kararıyla maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

11:49 -
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Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan Hıfzısıhha Kurulu aldığı kararla, kentte 15 Mayıs 2020’den itibaren dışarı maskesiz çıkmak yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşmaktadır.

* Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ilimiz genelinde hastalıktan korunmak için tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmaları yasaklanmıştır.

* Bu yasağın uygulanmasına 14 Mayıs 2020 günü saat 23.59'dan itibaren başlanılacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza cezai müeyyide uygulanacaktır. (DHA)

 

Adıyaman aydın Bartın Corona Denizli
Son güncelleme: 11:53 12.05.2020
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