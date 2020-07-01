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Bir ilde daha saat kısıtlaması kaldırıldı!

Malatya'da corona virüsü tedbirleri kapsamında, market, pazar, satış yerleri, berber, güzellik salonu, güzellik merkezi ve kuaförlerin çalışma saatlerine yönelik uygulanan kısıtlama kaldırıldı.

17:21 -
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Bir ilde daha saat kısıtlaması kaldırıldı!

Malatya Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak, yeni kararlar aldığı bildirildi.

Açıklamada, “Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, bugünden itibaren marketler, pazar, satış yerleri, berber, güzellik salonu, güzellik merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması kararlaştırıldı” denildi.

Açıklamada, camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletler ile AVM ve lokanta gibi mekanlarda da benzer yerlerin Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla açılmasına karar verildiği kaydedildi. (DHA)

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