Bir ilde daha ‘savaşa hayır’ yasağı!

Balıkesir Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma vb. etkinlikler, 05.03.2020 Perşembe gününden 14.03.2020 Cumartesi günü saat: 23.59’a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

“HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI TEHLİKEYE DÜŞEBİLİR”

Valiliğin yaptığı açıklamada Suriye’de 2011 yılından başlayarak günümüze kadar devam eden iç savaşta yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği söylenerek şunlar belirtildi:

* İç savaş dolayısıyla ülkemizi tehdit eden terör gruplarına yönelik 2016 yılında Fırat Kalkanı ve 2018 yılında Zeytin Dalı Harekâtlarıyla terör devleti oluşumlarını engelleyen Ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman askerlerine yönelik, son olarak 27 Şubat’ta İdlib’de Esed rejiminin gerçekleştirdiği menfur saldırıya müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’yla bölgenin istikrarı adına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılıklar verilmektedir.

* ‘Savaşa Hayır’ vb. konular adı altında; miting, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, stant/çadır açma, bildiri, afiş dağıtma vb. eylem ve etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokasyon amaçlı olayların olabileceği dikkate alındığında kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.

‘SAVAŞA HAYIR’ DEMEK 10 GÜN SÜREYLE YASAKLANDI

İl sınırları dahilinde huzur ve güvenliğin sağlanması maksadının göz önüne alındığını belirten valilik, “Kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, müessif ve provokatif olayların yaşanmaması için, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin Suriye’de yürütmekte olduğu askeri operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, imza toplama, bildiri, broşür dağıtma vb. etkinlikler; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri hükümleri doğrultusunda Valilik Makamının 05.03.2020 tarihli Kararı ile 05.03.2020 Perşembe gününden 14.03.2020 Cumartesi günü saat: 23.59’a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır” açıklamasında bulundu.