Bir insanlık ayıbı daha! Yaşlı adamı zorla durdurup, başına kolonya döktüler!

Türkiye’de geçen günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlara corona virüsü nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kararın ardından Türkiye’nin birçok yerinde yaşlılarla ilgili görüntüler paylaşıldı. Bazı videolarda ise yaşlılara uygulanan duygusal şiddet öne çıktı. Dün akşam sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekmişti.

Videoyu kaydeden kişi kısa sürede gözaltına alınırken benzer bir video daha ortaya çıktı.

ZORLA DURDURUP, YÜZÜNE MASKE TAKIP, BAŞINA KOLONYA DÖKTÜLER

Sosyal medyada hıza yayılan bir görüntü, kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntüde yaşlı bir adamı durduran gençler, yüzüne zorla maske takarak başına kolonya döktü. Görüntüde “Virüsün birini bulduk” diyen şahıs, gitmek isteyen yaşlı adamı “Bak lan buraya” diyerek zorla durduruyor. “Virüs vak’asına yakalanmış acil müdahale timi geldi” diyerek yaşlı adama maske takan genç, başına da kolonya döküyor. “Kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun, doğru hastaneye gidiyorsun” diyen genç, yaşlı adamı gönderiyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşlı adamın hakarete uğradığını söyleyen sosyal medya kullanıcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de zanlıların yakalanması için ihbarda bulundu. (İHA)

