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Bir işçinin corona virüsü testi pozitif çıktı! 600 işçi iş bıraktı, 2 fabrikada üretim durdu

Kocaeli'de elektrolitik bakır üretimi yapan firmaya ait yaklaşık 600 kişinin çalıştığı iki fabrikada, bir işçinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Birlikte çalıştığı 3 işçi de gözlem altına alınınca diğer işçiler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13'üncü maddesi uyarınca çalışmaktan kaçınma haklarını kullanarak kendilerini 14 gün boyunca karantina almak istediklerini belitti. Bunun üzerine fabrika yönetimi üretimi durdurduklarını açıkladı.

12:18 -
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Bir işçinin corona virüsü testi pozitif çıktı! 600 işçi iş bıraktı, 2 fabrikada üretim durdu

Bakır üretimi yapan firmanın Darıca Osmangazi ve Gebze Beylikbağı mahallelerindeki fabrikalarından birinde çalışan M.A. isimli işçi rahatsızlandı. İşçinin corona virüsü testi pozitif çıkınca, birlikte çalıştığı 3 işçi de gözlem altına alındı.

İŞÇİLER ‘ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA’ HAKLARINI KULLANDI

Dün mesai bitiminin ardından toplanan işçiler, aynı ortamda çalışmaları nedeniyle virüsten etkilenme durumlarının olduğunu belirterek, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13’üncü maddesince belirtilen ‘ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu’ durumunun ortaya çıktığını, 14 gün boyunca kendilerini karantina altına almak istediklerini, çalışmaktan kaçınma haklarını kullanacaklarını belirtti.

FABRİKA YÖNETİMİ ÜRETİMİ DURDURDU

Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Çiftçi yaptığı açıklamada, “Şimdi evlerimize gidiyoruz, fabrikamızda sadece kesinleşmiş bir vaka ile birlikte maalesef şüphe oluşturan birkaç vaka daha var. Biz onları da takip edeceğiz. Yaptığımız şey yasa dışı bir şey değil. Biz hukuksal hakkımızı kullanıyoruz” dedi.

Fabrika yöneticileri üretimi durdurduklarını, bu konuda alınacak önlemleri İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürüttüklerini söyledi. (DHA)

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Son güncelleme: 12:31 02.04.2020
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