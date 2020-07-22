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Pınar’ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in acısı soğumadan bir kadın cinayeti haberi daha geldi. İstanbul'da cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü.

21:45 -
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Pınar’ın acısı dinmeden bir cinayet daha! Cani koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

Muğla’da eski erkek arkadaşı tarafından katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’den sonra bir kadın cinayeti haberi daha yürekleri dağladı. İstanbul Büyükçekmece’de bir kişi, iki çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uyuduğu sırada boğarak öldürdü.

Olay, dün gece Piroğlu Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ü.Ö. isimli cani koca, kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başladı.Tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu.

UYKUSUNDA ÖLDÜRDÜ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Ü.Ö. kıskançlık krizine tekrar girerek eşini uykusunda boğarak öldürdü. Olayın ardından ne yapacağını şaşıran Ü.Ö., bacanağını arayarak olayı anlattı. Kan donduran olayı duyan bacanağı ise durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Bahar Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis merkezine giderek teslim olan Ü.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Son güncelleme: 09:45 23.07.2020
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