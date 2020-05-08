Bir kadının çığlığı: Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak?

Konyaaltı ilçesinde 21 Mart sabahı yaşanan olayda, 41 yaşındaki Çiğdem Bal, 5 yıl önce boşandığı D.K. (43) tarafından tabancayla sağ kasığından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Çiğdem Bal, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Sağlık sektöründeki işini kaybeden ve yürüyememe sorunuyla da karşı karşıya kalan Çiğdem Bal, D.K.’nın en ağır cezayı almasını beklerken birkaç gün önce Antalya Adliyesi 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada denetimli serbestlikle bırakıldığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Kendisini bu hale getiren kişinin dışarıda olmasına tepki gösteren Bal, adaletin yerini bulmasını talep etti.

”ÇOK KORKUYORUM”

Bu kararı beklemediğini anlatan Çiğdem Bal, tepkisini şu şekilde ifade etti:

”Böyle bir karar beklemiyordum. Sonunda kadına şiddet olayı bu. Cinayete teşebbüsle yargılanacağını düşünürken serbest bırakılması beni çok yıktı. Sonuçta bir tane evladımla yaşıyorum ve ben çok korkuyorum. Yetkililere sesleniyorum, lütfen gereken yapılsın. Ben maddi, manevi her şeyimden oldum. Psikolojim bozuldu. Ben zaten dışarıya çıkmıyordum, şu an hiç çıkamıyorum.”

”BU İŞ BURADA BİTMEYECEK” DEDİ

Adaletin yerini bulmasını talep eden Bal, ”Bu kadar çabuk serbest bırakılmasını istemedim. En azından bir ceza alırsa şu ağrılarımın, çektiğim acının birazcık hafifleyeceğini düşünüyordum. İkinci kez yıkıldım. Hastaneye gitmem gerek, bunun için bile tedirgin oluyorum. Çünkü bu insan bana, ‘Bu burada bitmeyecek’ dedi. Bunu göze alarak serbest bırakılması çok canımı yaktı. 5 ay içerisinde beni tekrardan bulup yarım kalan işini tamamlamayacağının garantisini kim verebilir? Ben öldükten sonra mı adalet yerini bulacak” dedi. (İHA)

