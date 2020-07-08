Bir kadının çığlığı: Ölmek istemiyorum!

İzmir’de yaşayan ve 21 yıl önce A.K. ile evlenen Saadet K., iki yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. İki çocuğu olan çift için bu sürede mahkemeden boşanma kararı çıkmazken, iddianame de henüz hazırlanmadı.

Saadet K. bu süreçte A.K.’den sürekli tehdit mesajları aldığını ve can güvenliği için sık sık adres değiştirmek zorunda kaldığı öne sürdü.

Can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyleyen ve yetkililerden yardım bekleyen Saadet K., şöyle konuştu:

* Evliliğimizin son 3 senesi şiddetli geçimsizlik şeklinde geçtiği için 2 sene önce boşanma davası açtım. Ancak bu sürede boşanamadım. Eşim mahkemede, ‘Eşimi seviyorum ve yaptıklarımdan pişmanım’ diyordu.

* Arada çocuklarımız olduğu için ben de süreci doğru bir şekilde yürütmeye çalıştım. Fakat anladım ki bu sadece bir oyun. Boşanmayarak benden intikam aldığını düşünüyorum. Ancak bu neyin intikamı onu bilmiyorum” dedi.

”YÜZÜME KEZZAP ATMAKLA TEHDİT EDİYOR”

* Boşanma sürecinden bu yana fiziki ve psikolojik şiddet yaşıyorum. Sadece ben değil, ailem, kardeşlerim ve onların çocukları da yaşıyor. İş hayatım da ciddi bir biçimde etkilendi. Bunun durdurulması için her türlü yola başvurdum ancak hiçbir sonuç alamadım.

* 7 aydır sabit olarak kaldığım bir yer yok. Sürekli adres değiştirip kaçıyorum. Fakat yine de psikolojik şiddet bitmiyor. İftira, hakaret ve ölüm tehditleri alıyorum. Yüzüme kezzap atmakla ve öldürmekle tehdit ediyor. Hem ben hem ailem hem de çocuklarım psikolojik destek alıyoruz.

”BENİM GİBİ ÇOK FAZLA KADIN VAR”

* Ne yazık ki hemen her gün kadın cinayeti haberlerini duyuyoruz. Ben de bunu yaşamak istemiyorum. Her şey bittikten sonra ceza alıp almamasının hiçbir önemi yok. Canımızı korumamız lazım. Ölmek istemiyorum. Ben ve benim gibi bu durumları yaşayan çok fazla kadın var.