Bir kadının öldüğü yangında itfaiye amiri açığa alındı

Mersin'nin Viranşehir Mahallesi’ndeki 13 katlı Doğa Plaza Apartmanı'nın 8'nci katındaki dairede çıkan yangında Yasemin Özel isimli kadın hayatını kaybetmişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve Mezitli İtfaiye Grup Amiri'nin soruşturma bitene kadar görevden el çektirildiği bildirildi.

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Belediyeden yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybeden Yasemin Özel'in tutunduğu balkon parmaklıklarından kendisini boşluğa bıraktığı bilgisi verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

* Soruşturmanın selameti açısından Mezitli İtfaiye Grup Amiri'ne görevden el çektirilmiştir.

* Soruşturma sonucunda kusuru ve ihmali tespit edilen personel hakkında gereken işlem yapılacak, kamuoyunu ilgilendiren gelişmeler hassasiyetle açıklanmaya devam edilecektir.

* Hayatını kaybeden vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.

Olayla ilgili Valilik ve Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma açmıştı.