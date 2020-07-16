Bir kamyon adam onu bu hale getirmişti! Nedeni ortaya çıktı

Olay, önceki gün İnönü Mahallesi’nde yaşanmıştı. Kamyonun kasasındaki 10-15 kişilik grup bir genci kovalayıp sığındığı dükkanda bıçakladıktan sonra kaçmıştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini yakaladı.

“KIZ MESELESİ” KAVGASININ DEVAMIYMIŞ

Yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiği olayda 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelilerinin konuyu kendi memleketlerinde kız meselesi yüzünden çıkan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişinin işlemleri devam ediyor.



Adamların olay sonrası korna çalıp eğlenerek dönmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)