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Bir kamyon adam onu bu hale getirmişti! Nedeni ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir kamyon dolusu adam, bir genci kovalayıp sığındığı dükkanda bıçaklamıştı. 7 kişi gözaltına alınırken olayın kız meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı.

10:13 -
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Olay, önceki gün İnönü Mahallesi’nde yaşanmıştı. Kamyonun kasasındaki 10-15 kişilik grup bir genci kovalayıp sığındığı dükkanda bıçakladıktan sonra kaçmıştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faillerini yakaladı.

(FOTO: İHA)

“KIZ MESELESİ” KAVGASININ DEVAMIYMIŞ

Yabancı uyruklu kişilerin gerçekleştirdiği olayda 7 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olayın şüphelilerinin konuyu kendi memleketlerinde kız meselesi yüzünden çıkan kavganın devamı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 7 kişinin işlemleri devam ediyor.

(FOTO: İHA)

Adamların olay sonrası korna çalıp eğlenerek dönmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

Son güncelleme: 10:19 16.07.2020
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