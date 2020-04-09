Bir kentte daha hastane kararı… Çalışmalar başladı

Kocaeli İl Pandemi Kurulu tarafından Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında bulunan eski askeri hastane alanına sahra hastanesi yapımına karar verildi.

Alınan kararın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastanenin yapılacağı alanda düzeltme çalışmaları başladı. Sabah saatlerinde iş makineleri ile çalışmalara başlayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

İHA’nın haberine göre arazide yapılacak düzeltme çalışmalarının ardından hastanenin inşaatına başlanılacak. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen hastanenin 250 yataklı olması planlanıyor.

DÜN YURT KARARI GELDİ

Dün Kocaeli’de sağlık durumu iyi olan hastalar ve hastalık şüphesi bulunanların yurtlarda kalacakları açıklanmıştı. Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 4 yurt hastaların konaklaması için tahsis edilmişti.

İSTANBUL’DA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısı yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, “Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullanmıştı. İstanbul’da hastane çalışmaları 3. gününe girdi.