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Bir kişi corona virüsünü kaptı, 48 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişinin 14 yakını ve temas içinde olduğu belirlenen 34 kişi olmak üzere toplamda 48 kişi karantinaya alındı.

16:57 -
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Bir kişi corona virüsünü kaptı, 48 kişi karantinaya alındı

TIR şoförlüğü yapan ve Özbekistan’dan dönen E.K., yurda döndükten sonra yapılan corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla hastanede tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan E.K., Ağabey Mahallesi’ndeki evde ailesinden 14 kişiyle birlikte karantinaya alındı.

(FOTO: DHA)

Karantina süresi devam ederken E.K. ile temas kurduğu yeni tespit edilen 34 kişi daha karantinaya alındı. Bu kişilerin yaşadığı 14 evden dışarı çıkmaları yasaklanırken, karantinaya alınan kişi sayısı da böylece 48’e yükselmiş oldu. (DHA)

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Corona Gaziantep Özbekistan
Son güncelleme: 17:01 20.04.2020
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