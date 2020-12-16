Bir kişi öldü beş kişi yaralandı ‘haberim yok’ dedi

Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde 10 Aralık günü Sefa (54) yönetimindeki servis aracı ara yoldan çıkan İzzet Kılıç (43) yönetimindeki beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan sürücüyle birlikte 6 kişi yaralandı. Beton mikseri sürücüsü ise durmayıp yoluna devam etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 11 Aralık günü ise servis aracı sürücüsü hayatını kaybetti. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri beton mikseri sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

“ÇUKURA DÜŞTÜM SANDIM”

Olay yerindeki güvelik kamerası kayıtlarını inceleyen polis aracın plakasını belirledi. Polis plakadan sürücüyü de tespit ederek zanlıyı Seyhan ilçesinde yakaladı. Zanlı ifadesinde beton mikserinin dolu olduğunu, aracın camlarının da kapalı olduğunu bu nedenle kazayı hissetmediğini aracın çukura düştüğünü zannettiğini belirterek, “Bu nedenle kaza yerinde durmadım. Kaza olduğunu bilsem dururdum. Kaza olduğunu polisler gelince öğrendim” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.