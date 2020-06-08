Bir kişide corona çıktı bütün sokak karantinaya alındı

Mahmudiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, corona virüsü testi pozitif çıkan şahsın ilçe dışından gelen misafir olduğu belirtildi.

Şahsın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından duruma hemen müdahale edilerek harekete geçildiği ve gerekli incelemelerin ardından sokağın karantinaya alınması kararı alındığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* İlçemizde il dışından gelen bir vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanın ikamet ettiği adreste Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) filyasyon (saha inceleme) ekibinin yerinde izlem ve temaslı araması neticesi 32 kişi temaslı olarak tespit edilmiştir.

SOKAK VE EVLER 14 GÜN BOYUNCA KARANTİNAYA ALINDI

* 28 kişi filyasyonu Mahmudiye TSM ekipleri tarafından kalan 4 kişinin ise ikametleri Eskişehir merkez olması nedeniyle filyasyonu Tepebaşı Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından yapılmıştır.

* Temaslıların çoğunun aynı sokakta olmaları ve izolasyonlarının sağlanamayacağı kanaatine varıldığından bazı sokak ve evlerin 14 gün boyunca karantinaya alınması uygun görülmüştür.

* Karantina bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçları kaymakamlığımızca karşılanacaktır. Lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına azami ölçüde uymaya devam edelim. (İHA)