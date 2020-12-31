Bir kişiyi bıçaklayıp kendisini yaraladı, sağlık çalışanını da darbetti

Olay, saat 19.20 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Uyuşturucu madde etkisindeki Berkay D., cadde üzerinde esnaf olan tartıştığı Enver Sedat Sayın’ı (39) yanında bulunan bıçak ile bacağından yaraladı.

Ardından sinir krizi geçiren Berkay D., kendisini de bacağından yaraladı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 GÖREVLİSİNİ DE DARBETTİ

Olay yerine gelen polis ekiplerine uzun süre direnen yaralı Berkay D., kendisine yardım etmek isteyen 112 Acil Servis görevlisi sağlık personelini de kafa darbesi ile yaraladı.

Yaralı haldeki Enver Sedat Sayın, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uzun süre polise direnerek zorluk çıkaran Berkay D. ise sakinleştirilmesinin ardından sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA